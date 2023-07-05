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В Польше возможен миграционный кризис из-за передислокации "вагнеровцев" в беларусь - МИД

В Польше возможен миграционный кризис из-за передислокации "вагнеровцев" в беларусь - МИД

КИЕВ. 5 июля. УНН. ЧВК “вагнер” своим присутствием в беларуси может спровоцировать движение мигрантов к польской границе и вызвать кризис. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польша Мацей Вонсик, пишет PAP, передает УНН.

Цитата 

Польша ожидает, что режим самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко может использовать наемников пригожина для провокаций на польской границе. Угроза может спровоцировать движение мигрантов в Польшу. 

"Эти кровавые наемники, часто преступники, могут выполнять любые задачи. Они могут ходить в окружении лукашенко, выполнять его задачи. Они также могут подталкивать мигрантов к польской границе", – отметил Вонсик.

Напомним 

Польские пограничники в воскресенье, 2 июля, зарегистрировали 159 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с территории рб, в том числе и большими группами.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
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