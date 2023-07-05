В Польше возможен миграционный кризис из-за передислокации "вагнеровцев" в беларусь - МИД

КИЕВ. 5 июля. УНН. ЧВК “вагнер” своим присутствием в беларуси может спровоцировать движение мигрантов к польской границе и вызвать кризис. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польша Мацей Вонсик, пишет PAP, передает УНН.

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Польша ожидает, что режим самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко может использовать наемников пригожина для провокаций на польской границе. Угроза может спровоцировать движение мигрантов в Польшу.

"Эти кровавые наемники, часто преступники, могут выполнять любые задачи. Они могут ходить в окружении лукашенко, выполнять его задачи. Они также могут подталкивать мигрантов к польской границе", – отметил Вонсик.

Напомним

Польские пограничники в воскресенье, 2 июля, зарегистрировали 159 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с территории рб, в том числе и большими группами.