путин создал монстра, который его укусил: Боррель назвал уроки, которые ЕС вынес после мятежа "вагнера"

КИЕВ. 5 июля. УНН. Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель назвал главные уроки, которые ЕС и международное сообщество должны вынести из попытки мятежа ЧВК “вагнер” в россии. Об этом Жозеп Боррель написал в собственном блоге на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает УНН.

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"путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской россии", - отметил высокий дипломат ЕС.

Детали

Во-первых, считает Боррель, главным является то, что агрессивная война против Украины ослабила режим диктатора Владимира Путина гораздо сильнее, чем считалось до этого.

"Мятеж пригожина и тот факт, что почти ни одна сила не оказала активного сопротивления захвату главного российского штаба в войне против Украины, а также затем - марш на москву, показали всю глубину раскола в российской армии и в государственном аппарате", - написал Боррель.

Он напомнил, что 27 июня путин впервые публично признал, что ЧВК "вагнера" действительно получала массивную поддержку и финансирование со стороны российского государства.

Боррель считает, что даже несмотря на провальную попытку переворота, путин потерпел серьезную потерю авторитета, что будет иметь реальные последствия в будущем.

"Но здесь появляется еще один урок, вынесенный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская россия является самой большой угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира", - отметил Боррель.

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Высокий представитель ЕС подчеркнул, что победа Украины откроет возможность для России начать процесс изменений, которые являются "предпосылкой для длительного мира".

Боррель также призвал наблюдать за событиями в беларуси, куда якобы перемещают часть "вагнеровцев", и реакцией союзников кремля (прежде всего Китая), которые, вероятно, пересмотрят свое отношение к россии и путину.





