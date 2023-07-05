ISW: россия маловероятно совершит ядерный теракт на ЗАЭС

КИЕВ. 5 июля. УНН. Несмотря на то, что официальные лица рф и Украины свою риторику вокруг ситуации на Запорожской атомной электростанции, россия маловероятно осуществит ядерную провокацию на ЗАЭС. По оценкам аналитиков Института изучения войны, рф сосредоточена больше на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной фальшивой атаки, нежели на реальных действиях, пишет УНН.

Детали

Аналитики института отмечают маленькую вероятность того, что рф сможет вызвать масштабный радиационный инцидент, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения.

Более того, украинские военные источники подтверждали эту оценку и отметили, что даже если вероятные взрывные устройства сдетонируют, это не повредит реактору, а скорее создаст ложное впечатление, что украинские силы осуществили обстрел ЗАЭС.

Ранее ISW также отмечало, что такие провокационные заявления россии, вероятно, являются частью российской пропаганды направленной на обвинение Украины в безответственности на ЗАЭС перед предстоящим саммитом НАТО. Также кремль надеется этим замедлить темпы контрнаступления на Запорожском направлении.

Дополнение

Генштаб Украины 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к потенциальной российской провокации на ЗАЭС «в ближайшее время» и предупредил, что российские силы разместили предметы, «похожие на взрывные устройства» на внешних крышах третьей и четвертой блоков ЗАЭС реакторов, чтобы обвинять в повреждении этих территорий украинские обстрелы.

Это заявление повторил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении 4 июля, а другие украинские военные источники предупредили о возможных российских провокациях на АЭС.

Советник председателя российского оператора атомной энергетики "росэнергоатом" ренат карча 4 июля также заявил, что Украина планирует нанести удар по ЗАЭС в ночь с 4 на 5 июля.