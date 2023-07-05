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Двое российских моряков погибли при загадочных обстоятельствах в Болгарии

Двое российских моряков погибли при загадочных обстоятельствах в Болгарии

КИЕВ. 5 июля. УНН. В море, вблизи города Варна, на борту судна Milford погибли двое российских моряков. Обстоятельства инцидента пока неизвестны пишет bTV, передает УНН.

Детали 

Судно под флагом Белиза направлялось из болгарского города Бургас в главный порт Румынии в Констанце. Однако после инцидента корабль направился в порт Варна, где полиция и экстренные службы начали свою работу.

Моряки в возрасте 32 и 58 лет, которые погибли, имеют гражданство россии. Было открыто досудебное и началось следствие. Продолжаются допросы членов экипажа, а также другие действия для выяснения фактической ситуации.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин их смерти. Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств, при которых произошла смертельная авария", - отметили в окружной прокуратуре Варны.

Напомним

Около месяца назад, 8 июня, акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Все произошло неподалеку от самого популярного пляжа в городе Dream Beach.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, Болгария
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