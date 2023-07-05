Секретная служба США нашла кокаин в Белом доме

КИЕВ. 5 июля. УНН. Белый порошок, найденный в Белом доме вечером в воскресенье, был идентифицирован чрезвычайными службами как кокаин, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

Детали

Источник сообщил, что порошок был найден в Западном крыле.

Западное крыло пристроено к исполнительному особняку, где живет президент Джо Байден. В нём расположены Овальный кабинет, комната кабинета министров и пресс-зона, а также кабинеты и рабочие места для персонала президента.

Сотни людей регулярно работают в Западном крыле или проходят через него.

Секретная служба заявила во вторник, что в воскресенье в рабочем помещении в Западном крыле был найден «неизвестный предмет», что привело к временному закрытию комплекса Белого дома.

«В воскресенье вечером комплекс Белого дома был закрыт, поскольку офицеры отдела униформы Секретной службы исследовали неизвестный предмет, найденный в рабочей зоне», — говорится в заявлении, отправленном по электронной почте представителя Секретной службы.

Второй источник, знакомый с этим делом, сообщил, что вещество было найдено во время обычной проверки территории Секретными службами.

Позже вещество было идентифицировано как кокаин.

Дополнительно

В воскресенье Джо Байдена не было в Белом доме. Во вторник утром он и его семья вернулись с выходных в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.