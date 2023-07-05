Россияне продолжают незаконное присвоение бизнеса на оккупированных территориях - ЦНС

КИЕВ. 5 июля. УНН. Высшее военно-политическое руководство рф продолжает комплекс мероприятий направленный на поглощение и отчуждение предприятий и бизнесов в различных сферах экономики на ВОТ востока Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

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В частности, анализ «исполнительной» и «законодательной» деятельности кремля свидетельствует о попытках подчинить предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на ВОТ Донецкой области в российское финансово-экономическое поле.

Ключевым признаком данного процесса является указание оккупационным администрациям начать интеграцию агропромышленного комплекса в подсистему «россельхознадзора», которая предусматривает автоматизацию сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах предназначенных для продажи в пределах «Евразийского экономического союза».

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