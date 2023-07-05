Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10935

Россияне продолжают незаконное присвоение бизнеса на оккупированных территориях - ЦНС

Россияне продолжают незаконное присвоение бизнеса на оккупированных территориях - ЦНС

КИЕВ. 5 июля. УНН. Высшее военно-политическое руководство рф продолжает комплекс мероприятий направленный на поглощение и отчуждение предприятий и бизнесов в различных сферах экономики на ВОТ востока Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

В частности, анализ «исполнительной» и «законодательной» деятельности кремля свидетельствует о попытках подчинить предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на ВОТ Донецкой области в российское финансово-экономическое поле.

Ключевым признаком данного процесса является указание оккупационным администрациям начать интеграцию агропромышленного комплекса в подсистему «россельхознадзора», которая предусматривает автоматизацию сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах предназначенных для продажи в пределах «Евразийского экономического союза».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦНС: Оккупационные власти начали “деукраинизацию” в Донецкой области

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, оккупация, приватизация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.