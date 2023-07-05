В войне с Украиной рф потеряла половину военного потенциала - глава ВС Великобритании

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российская армия во время полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти половину своей боеспособности, в частности потери танков составили около 2,5 тыс. единиц. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на командующего Вооруженных сил Великобритании Тони Радакинп, пишет УНН.

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"россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметил командующий, высокая плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия у украинских сил и не в полной мере предоставленное военное оборудование, которое просил Киев, усложнили контрнаступательную кампанию.

В то же время добавил Радакин, было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку, ведь контрнаступление является комплексом мероприятий.

Напомним

Продвижение украинских военных, в отличие от результатов врага, есть, однако информация поступает с опозданием в несколько дней по вопросам безопасности. Успехи наших военных не измеряются в километрах, как привыкли считать гражданские.