Нынешние темпы контрнаступления ВСУ не указывают на тупик в операции - ISW

КИЕВ. 5 июля. УНН. Нынешние темпы украинских контрнаступательных операций не указывают на тупик или то, что Украина не может вернуть свои территории. К такому выводу пришли в Институте изучения войны, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация на юге Украины, конечно, другая, потому что здесь нет природных условий, когда русские могли рассчитывать только на два моста через Днепр.

Однако, украинское контрнаступление на Херсон состояло из фаз относительно быстрого продвижения и длительных периодов подготовки, боев, которые были направлены на истощение российских сил, и ограниченных достижений, что в конечном итоге сделало российские позиции на западном берегу реки слабыми.

Нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и начальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление".

Дополнение

Аналитики Института напомнили, что украинские силы проводят медленные и постепенные кампании блокирования районов концентрации россиян на левом берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на правом берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем окончательно заставить россиян отойти с правого берега в середине ноября.

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