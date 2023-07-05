Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.