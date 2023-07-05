На оккупированных территориях Херсонщины вспышки кишечных инфекций: оккупанты проводят вакцинацию "власти" ВОТ

КИЕВ. 5 июля. УНН. На временно оккупированных территориях Херсонщины, в частности в Скадовске и Геническе, возросло количество больных с симптомами холеры. Оккупационные власти официально не подтверждают случаи распространения инфекции, однако проводят вакцинацию “руководства” и приближенных к нему людей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

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“ Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.

Оккупационная так называемая власть не признает увеличение количества заболеваемости, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начала скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения”, - говорится в сообщении.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщал, что подрыв Каховской ГЭС может вызвать эпидемию на временно оккупированной части юга Украины.