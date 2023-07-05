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В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Херсоне были слышны взрывы, сообщает Суспильне, пишет УНН.

Цитата

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

Дополнение

Пока воздушная тревога не была объявлена в Херсонской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь

Напоминаем 

Ночью в Херсоне также раздавались взрывы. 

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, взрывы
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