Новости: Война
5 июля 2023, 07:33 • Юлия Крутякова • 15930
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Херсоне были слышны взрывы, сообщает Суспильне, пишет УНН.
Цитата
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.
Дополнение
Пока воздушная тревога не была объявлена в Херсонской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напоминаем
Ночью в Херсоне также раздавались взрывы.
Источник: УНН
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