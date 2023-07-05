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Ночью силы ПВО сбили беспилотник над Днепропетровской областью

Ночью силы ПВО сбили беспилотник над Днепропетровской областью

КИЕВ. 5 июля. УНН. Ночью над Днепропетровщиной ПвК “Восток” сбили БПЛА над областью. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

“После полуночи защитники из ПвК "Восток" сбили над областью беспилотник – приземлили "Шахед-136"”, - говорится в сообщении. 

Дополнение

Днепропетровская ОВА добавляет, что других атак на регион этой ночью не зафиксировано. Во всех городах и районах было тихо.

А уже на утро агрессор нанес удар с БПЛА по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Предварительно, пострадавших нет. Последствия выясняются.

Напоминаем

На утро взрывы прогремели в Херсоне. 

Источник: УНН
Теги: БПЛА, ПВО, Днепр и Днепропетровская область
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