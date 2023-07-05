Новости: Война
5 июля 2023, 07:47 • Юлия Крутякова • 8610
Ночью силы ПВО сбили беспилотник над Днепропетровской областью
КИЕВ. 5 июля. УНН. Ночью над Днепропетровщиной ПвК “Восток” сбили БПЛА над областью. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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“После полуночи защитники из ПвК "Восток" сбили над областью беспилотник – приземлили "Шахед-136"”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Днепропетровская ОВА добавляет, что других атак на регион этой ночью не зафиксировано. Во всех городах и районах было тихо.
А уже на утро агрессор нанес удар с БПЛА по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Предварительно, пострадавших нет. Последствия выясняются.
Напоминаем
На утро взрывы прогремели в Херсоне.
Источник: УНН
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