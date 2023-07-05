Радиационный фон по всей территории Украины в норме - Укргидрометцентр

КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на утро изменений в радиационном фоне Украины не было зафиксировано. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Данные постов наблюдения Укргидрометцентра свидетельствуют, что во всех регионах Украины не было замечено изменений в радиационном фоне.

Напомним

Несмотря на распространение информации о возможных терактах на ЗАЭС, МАГАТЭ в своей свежей сводке пока не сообщает о каких-либо угрозах для станции.