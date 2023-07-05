Новости: Общество
5 июля 2023, 07:58 • Юлия Крутякова • 8415
Радиационный фон по всей территории Украины в норме - Укргидрометцентр
КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на утро изменений в радиационном фоне Украины не было зафиксировано. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Данные постов наблюдения Укргидрометцентра свидетельствуют, что во всех регионах Украины не было замечено изменений в радиационном фоне.
Напомним
Несмотря на распространение информации о возможных терактах на ЗАЭС, МАГАТЭ в своей свежей сводке пока не сообщает о каких-либо угрозах для станции.
Источник: УНН
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