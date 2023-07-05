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Николаевщина: Враг обстрелял Очаковскую и Куцурубскую громады - есть разрушения

Николаевщина: Враг обстрелял Очаковскую и Куцурубскую громады - есть разрушения

КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В результате чего в одной из общин есть разрушения. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали 

Вчера вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады, в результате чего возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. 

К вечеру враг также нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. 

Был зафиксирован обстрел возле населенного пункта Куцурубской громады, в результате которого возник пожар сухой травы на открытой территории, площадью 500 кв. м, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним 

Ночью над Днепропетровщиной уничтожили БПЛА.





Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, обстрелы
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