Николаевщина: Враг обстрелял Очаковскую и Куцурубскую громады - есть разрушения

КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В результате чего в одной из общин есть разрушения. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Вчера вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады, в результате чего возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован.

К вечеру враг также нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады.

Был зафиксирован обстрел возле населенного пункта Куцурубской громады, в результате которого возник пожар сухой травы на открытой территории, площадью 500 кв. м, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Ночью над Днепропетровщиной уничтожили БПЛА.









