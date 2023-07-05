Еще плюс 670 оккупантов и одно средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 5 июля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 700 человек, 4062 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.07.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 231 700 (+670) человек ликвидировано,

танков - 4062 (+3),

боевых бронированных машин - 7917 (+9),

артиллерийских систем – 4288 (+36),

РСЗВ – 656 (+9),

средств ПВО - 395 (+1),

самолетов - 315 (+0),

вертолетов – 309 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614 (+12),

крылатых ракет - 1264 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6865 (+22),

специальной техники - 598 (+8).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.