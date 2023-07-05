Новости: Война
5 июля 2023, 08:08 • Юлия Шрамко • 22290
Еще плюс 670 оккупантов и одно средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях врага
КИЕВ. 5 июля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 700 человек, 4062 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 05.07.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 231 700 (+670) человек ликвидировано,
- танков - 4062 (+3),
- боевых бронированных машин - 7917 (+9),
- артиллерийских систем – 4288 (+36),
- РСЗВ – 656 (+9),
- средств ПВО - 395 (+1),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов – 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614 (+12),
- крылатых ракет - 1264 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6865 (+22),
- специальной техники - 598 (+8).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.
Источник: УНН
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