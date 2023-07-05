По Херсону россияне выпустили 27 снарядов, область атаковали 83 раза

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 83 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще один – ранен. Об этом в среду сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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«За прошедшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 465 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов», - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, школу в селе Великанское, здание объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще один – ранен», - сообщил Прокудин.

Дополнение

4 июля около 6:00 вооруженные силы рф осуществили артобстрел города Херсон. Два человека погибли.