Поезда из Польши задерживаются из-за травмирования человека на путях
КИЕВ. 5 июля. УНН. Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше задерживаются поезда перемышльского направления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в среду данные Укрзализныци.
Цитата
«Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 8 часов утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:
- 716/715 Перемышль — Киев +5:52
- 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24
- 54/53 Перемышль — Киев +5:40
- 36/35 Перемышль — Одесса +5:40
- 37/38 Ужгород — Одесса +3:41
- 705/706 Киев — Перемышль +1:39
Отмечается, что при этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.
«Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания», - отметили в Укрзализныце.
Дополнение
В Укрзализныце сообщили о продолжении курсирования дополнительного поезда на направлении Киев - Львов, который назначили 27 июня из-за повышенного спроса.