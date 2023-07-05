Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8940

Поезда из Польши задерживаются из-за травмирования человека на путях

Поезда из Польши задерживаются из-за травмирования человека на путях

КИЕВ. 5 июля. УНН. Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше задерживаются поезда перемышльского направления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в среду данные Укрзализныци.

Цитата

«Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 8 часов утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

  • 716/715 Перемышль — Киев +5:52
  • 32/31 Перемышль — Запорожье +4:24
  • 54/53 Перемышль — Киев +5:40
  • 36/35 Перемышль — Одесса +5:40
  • 37/38 Ужгород — Одесса +3:41
  • 705/706 Киев — Перемышль +1:39

Отмечается, что при этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.

«Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания», - отметили в Укрзализныце.

Дополнение

В Укрзализныце сообщили о продолжении курсирования дополнительного поезда на направлении Киев - Львов, который назначили 27 июня из-за повышенного спроса.

Источник: УНН
Теги: Польша, Укрзализныця, поезд, авария
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.