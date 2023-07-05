Поезда из Польши задерживаются из-за травмирования человека на путях

КИЕВ. 5 июля. УНН. Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше задерживаются поезда перемышльского направления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в среду данные Укрзализныци.

Цитата

«Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда Укрзализныци перемышльского направления задерживаются», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 8 часов утра, следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль — Киев +5:52

32/31 Перемышль — Запорожье +4:24

54/53 Перемышль — Киев +5:40

36/35 Перемышль — Одесса +5:40

37/38 Ужгород — Одесса +3:41

705/706 Киев — Перемышль +1:39

Отмечается, что при этом 82 других поезда Укрзализныци следуют по Украине четко по расписанию.

«Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания», - отметили в Укрзализныце.

Дополнение

В Укрзализныце сообщили о продолжении курсирования дополнительного поезда на направлении Киев - Львов, который назначили 27 июня из-за повышенного спроса.