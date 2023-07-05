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Оккупанты атаковали 60 раз Запорожскую область, есть разрушения

Оккупанты атаковали 60 раз Запорожскую область, есть разрушения

КИЕВ. 5 июля. УНН. российские оккупанты за минувшие сутки совершили 60 обстрелов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Есть разрушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию председателя Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Цитата

«Орехов пострадал от авиационного удара, Левадное, Новодаровка и Малиновка пострадали от 7 обстрелов из РСЗО, Новотроицкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Чаривне пережили 52 артиллерийских обстрела», - написал Малашко в Telegram.

По его словам, за сутки в результате обстрелов зафиксировано разрушение 17 гражданских объектов области.

Дополнение

В течение 3 июня враг совершил 61 обстрел 16 населенных пунктов Запорожской области. Один человек пострадал.

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Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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