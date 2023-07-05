Новости: Криминал и ЧП
5 июля 2023, 08:46 • Юлия Шрамко • 7320
С другого берега от ЗАЭС сообщают о штатной работе станции, значительных перемещений оккупантов не фиксируют
КИЕВ. 5 июля. УНН. Запорожская АЭС сейчас работает в штатном режиме, значительных перемещений российских оккупантов не фиксировалось, сообщил в среду глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.
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"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано", - написал Евтушенко в Telegram.
Добавим, Никополь лежит на берегу реки Днепр, на другом берегу - Запорожская АЭС.
Дополнение
По состоянию на утро 5 июля изменений в радиационном фоне Украины не было зафиксировано.
4 июля в Генштабе предупредили, что на Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны россии.
Источник: УНН
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