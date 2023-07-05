Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки на Бахмутском направлении - спикер Генштаба

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинские военные имеют частичный успех в результате наступления в районе Клищеевки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, комментарий которого в среду обнародовал Military Media Center, пишет УНН.

Как сообщил Ковалев, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных рубежей.

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«В районе Клищеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал спикер.

По его словам, противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

Ковалев отметил также, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Дополнение

4 июля Андрей Ковалев сообщал, что украинские военные имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении.