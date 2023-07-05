Удар рф по Первомайскому: количество пострадавших возросло до 43, семеро из них остаются в больницах

КИЕВ. 5 июля. УНН. В результате вчерашнего удара российских войск ракетой "Искандер” по Первомайскому в Харьковской области количество пострадавших возросло до 43 человек. Среди них - 12 детей. Об этом в среду заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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«В 13-37 в г. Первомайский армия рф нанесла удар ракетой «Искандер», пострадали 43 человека, среди них - 12 детей.

По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается 7 человек. 5 - в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном - с осколочными ранениями», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, в Харьков госпитализировали женщину с ранением глаза, состояние среднее.

Также в медучреждении находится годовалый ребенок. Его состояние - средней тяжести.

Кроме того Синегубов сообщил, что в результате атаки на Первомайский повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.

Напомним

4 июня оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области.



Ранее УНН сообщал о 41 пострадавшем в результате атаки на Первомайский.