Парламент Болгарии обсуждает декларацию в поддержку членства Украины в НАТО

КИЕВ. 5 июля. УНН. Парламент Болгарии, как ожидается, обсудит проект декларации в поддержку членства Украины в НАТО. Накануне его одобрил парламентский комитет по внешней политике в стране, сообщают в среду "БНР Новини", пишет УНН.

Детали

В проекте указано, что 49-я Национальная ассамблея провозглашает, что наиболее прямым и желательным путем к восстановлению мира в Украине, Черноморском регионе и Европе является полный и немедленный добровольный выход российской федерации за пределы международно признанных границ государств всех затронутых суверенных государств.

Проект декларации одобрил парламентский комитет по внешней политике, а заместитель министра иностранных дел Болгарии Тихомир Стойчев заявил: «Принятие декларации высшим законодательным органом Болгарии продемонстрирует решительную политическую поддержку независимости, суверенитета и общей территориальной целостности Украины, которая борется против российской агрессии, а также ее суверенного права определять собственные меры безопасности. Ожидается, что саммит в Вильнюсе определит четкий процесс вступления Украины, который, конечно, может стать реальностью, когда позволят условия».

По предложению ГЕРБ-СДС в тексте также был осужден ядерный шантаж со стороны россии из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Дополнение

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна увеличит военную помощь Украине в этом году. Он добавил, что София направит вооружение после того, как закончится анализ потребностей украинских Вооруженных сил и того, сколько из этого перечня она способна предоставить.