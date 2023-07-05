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Донецкая область: россияне ранили еще двух человек

Донецкая область: россияне ранили еще двух человек

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские войска за 4 июля ранили еще двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН

Цитата

"За 4 июля россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Часовом Яру и Дальнем", - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Накануне российские войска нанесли ракетный удар по Покровску - убили 1 человека, повредили здание хлебозавода. На Лисичанском направлении в Северске ранен 1 человек. Попадание ракетой по берегу водохранилища в Краматорской громаде обошлось без пострадавших.

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Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, обстрелы
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