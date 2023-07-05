Израиль завершил военную операцию в Дженине - СМИ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Израильские войска уходят из палестинского города Дженин на севере Западного берега реки Иордан, что, вероятно, означает окончание израильской операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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«Боевики из сектора Газа в среду выпустили ракеты после вывода израильских войск из палестинского города Дженин во вторник после одной из крупнейших военных операций на оккупированном Западном берегу за последние годы», - говорится в сообщении.

По словам военных, израильские самолеты в ответ нанесли удар по подземному заводу по производству оружия, но пока не ясно, будет ли дальнейшая эскалация.

«Несколькими часами ранее два репортера Reuters видели, как колонны израильских военных машин покидали Дженин после наступления темноты, что, по-видимому, означало окончание израильской операции», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ночью 3 июля израильская армия начала масштабную военную операцию.