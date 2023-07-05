Оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району Харьковской области. Предварительно ракетами С-300, есть раненые

КИЕВ. 5 июля. УНН. Два человека пострадали в результате вражеского обстрела села Белый Колодец Чугуевского района Харьковской области во вторник вечером. Из минометов и артиллерии за прошедшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Об этом в среду заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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«В 23:30 в с. Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела сахарного завода разрушена крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания. Предварительно россияне применили С-300», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, в результате вражеского обстрела получили взрывные травмы мужчины 45 и 37 лет. Они госпитализированы в среднем состоянии.

Утром 4 июля в с. Моначиновка Купянского района оккупанты обстрелами повредили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Вечером враг совершил мощный минометный обстрел села Уды. Нанесено 19 ударов, в результате чего повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль. Жертв нет.

Председатель Харьковской ОВА также сообщил, что в среду утром оккупанты обстреляли пгт Белый Колодец, повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Также в поселке Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горел дом. Никто не пострадал, отметил Синегубов.

Дополнение

В г. Изюм в результате детонации взрывоопасного предмета в лесничестве получила травмы женщина 69 лет.

За сутки пиротехники обследовали 8,8 га территории области, где обнаружили и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов.

Добавим

Как сообщал УНН, в ночь на среду в Харьковской области были слышны звуки взрывов.