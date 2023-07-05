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Один из блоков АЭС досрочно вывели из ремонта - Минэнерго

Один из блоков АЭС досрочно вывели из ремонта - Минэнерго

КИЕВ. 5 июля. УНН. Очередной атомный энергоблок вывели из ремонта в работу раньше плана, это добавит мощности в энергосистему. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Цитата

"Из ремонта, который происходит в рамках самой масштабной за всю историю ремонтной кампании на энергетических объектах, на 4 дня раньше вышел очередной энергоблок одной из украинских АЭС. Он добавит в систему 1000 МВт мощности", - сообщили в Минэнерго.

Комментарий министра

"Благодаря профессиональной и слаженной работе наших атомщиков удалось отремонтировать и запустить блок раньше, чем планировалось. Это очень весомый вклад в усиление устойчивости нашей энергосистемы и обеспечение энергобаланса. Для каждого украинца это будет означать стабильность энергоснабжения", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В целом, отметили в министерстве, сегодня АЭС генерируют почти половину производимой в стране электроэнергии. Масштабная ремонтная кампания продолжается в рамках подготовки к новому отопительному сезону на объектах атомной, тепловой, гидрогенерации.

Напомним

В июне из ремонта на 20 дней раньше запланированного срока уже вышел один из блоков АЭС.

Источник: УНН
Теги: АЭС, энергетика, электроэнергия, Минэнергоугля
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