Мятеж пригожина углубил имеющиеся линии разлома в высшем военном руководстве кремля

КИЕВ. 5 июля. УНН. Исчезновение из поля зрения представителей высшего офицерского состава связанных с евгением пригожиным, указывает на то, как неудачный мятеж главаря пвк "вагнера" стал катализатором разлома в российском сообществе национальной безопасности, говорится в очередном отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Генерал сергей суровикин, главнокомандующий воздушно-космических сил россии и заместитель командующего российскими войсками в Украине, не появлялся на публике после мятежа "группы вагнера" 23-24 июня 2023 года.

Между тем заместитель министра обороны генерал-полковник юнус-бек евкуров отсутствовал на телевизионном выступлении руководства министерства обороны 03 июля 2023 года.

Сообщения об аресте суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут подозревать его давние связи с "вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года, отмечают аналитики.

Аналогично, евкуров был заснят во время разговора с главарем "вагнера" евгением пригожиным во время бесспорного захвата группой ростова-на-дону.

Цитата

"Хотя на Западе суровикин известен своей жестокой репутацией, он является одним из самых уважаемых старших офицеров в российской армии. Любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут разногласия. Подозрение, потенциально упавшее на старших офицеров, подчеркивает, как неудачный мятеж пригожина усугубил имеющиеся линии разлома в российском обществе национальной безопасности", - говорится в отчете.

Дополнение

российский генерал, бывший командующий силами вторжения в Украину, сергей суровикин был секретным VIP-членом «вагнера», согласно полученным документам, генерал имел свой регистрационный номер в частной компании. Кроме того, вместе с генералом числится по меньшей мере 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков.

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