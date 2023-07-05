Венгрия снова пригрозила блокировать военную помощь ЕС для Украины: требует отменить решение по OTP

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что Венгрия не будет способствовать дальнейшему финансированию поставок оружия в Украину Европейским Союзом до тех пор, пока Украина не исключит OTP Bank из списка международных спонсоров войны, пишет УНН со ссылкой на Hirado.

Детали

Как сообщается, глава МИД Венгрии назвал "возмутительным, неприемлемым и скандальным" то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк, в котором есть счета примерно трех миллионов человек, в этот список по "ложным и смехотворным причинам".

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"Поэтому наша позиция понятна: пока ОТР не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дополнительном финансировании ЕС по поставкам оружия в Украину", - заявил Сийярто.

"Мы не только не будем делать вклад в 500 миллионов евро, которые мы остановили сейчас, но будет лучше, если они не будут выступать ни с какими предложениями по финансированию дальнейших поставок вооружений", - добавил он.

Дополнение

НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в перечень 50 крупнейших банков россии, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысяч населенных пунктах рф. При этом, банк, как сообщается, создает льготные условия для российских военных.