В Сеуле нашли и исследовали обломки спутника-разведчика КНДР: он не имел никакой военной пользы

КИЕВ. 5 июля. УНН. Военные Южной Кореи нашли в Желтом море обломки северокорейского спутника-шпиона, который КНДР пыталась запустить в мае. Они пришли к выводу, что он не имеет никакой военной пользы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление военных, сообщает УНН.

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"После детального анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, которые были найдены, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имеют никакого военного значения как разведывательный спутник", - говорится в заявлении военных.

Дополнение

Военные Южной Кореи заявили, что в среду завершили спасательные операции, которые начались сразу после того, как обломки упали у западного побережья Южной Кореи 31 мая. В операции были задействованы авиация, военно-морской флот и водолазы.

По словам южнокорейских военных экспертов, это первый случай, когда Южной Корее удалось перехватить спутник, запущенный КНДР.

Напомним

В середине июня военные Южной Кореи после недельной поисковой операции достали со дна Желтого моря первую затонувшую часть северокорейской космической ракеты.

Она упала в море после неудачной пробы КНДР вывести на околоземную орбиту разведывательный спутник.