Белорусская православная церковь предложила "выселенным" монахам из Лавры переезжать к ним

КИЕВ. 5 июля. УНН. Белорусская православная церковь готова поселить "выселенных" монахов УПЦ (МП) из Киево-Печерской Лавры на своей территории, говорится в сообщении синода БПЦ от 4 июля, пишет УНН.

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"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", - говорится в заявлении.

Дополнение

29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Комиссия Минкульта по 5 июня вела работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповедника Лавра. 12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.

4 июля в Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов. Как сообщал и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, было препятствование их работе со стороны присутствующих на территории людей. Комиссия написала заявление в полицию.