В Швеции требуют изменений в законодательство после сожжения Корана

КИЕВ. 5 июля. УНН. Центр противодействия насильственному экстремизму в Швеции выразил призыв к стране о внесении изменений в Закон об общественном порядке с целью запрета проведения публичных мероприятий, таких как сожжение Корана, если они представляют угрозу национальной безопасности. Сообщает Еuractiv, передает УНН.

Детали

После акции с сожжением Корана в шведской столице Стокгольме, в мусульманском мире возникло значительное возмущение. Растет количество призывов к изменению законодательства и разрешения полиции запрещать такие публичные мероприятия и в самой Швеции.

Один из голосов, выступающих за изменение законодательства, принадлежит Шведскому общественному обществу против экстремизма (CVE), правительственной инициативе по противодействию экстремизму и радикализации в стране. Президент CVE Йонас Тролле призывает быстро изменить Закон об общественном порядке.

Закон об общественном порядке является основным законом в Швеции, направленным на поддержание общественного порядка, безопасности и мира в обществе. Он предоставляет органам власти, включая полицию, полномочия вмешиваться в ситуации, которые представляют угрозу общественной безопасности или нарушают общественный порядок, включая публичные собрания, протесты, предотвращение насилия и развертывание беспорядков в общественных местах.

Тролле отмечает, что конституция Швеции допускает ограничение основных прав и свобод в интересах национальной безопасности. Однако Закон об общественном порядке пока не предусматривает такого ограничения.

"Конституция позволяет отказать в случае угроз национальной безопасности, и очевидно, что то, что сейчас происходит, представляет реальную угрозу для Швеции", - отметил Тролле.

Он также отметил, что в других странах, таких как Великобритания, Германия, Франция и Финляндия, сожжение Корана недопустимо, несмотря на высокий уровень свободы высказывания. Он считает ситуацию в Швеции "проверкой реальности".

Дополнение

28 июня возле главной мечети шведской столицы был сожжён Коран, что вызвало дипломатическую реакцию в мусульманском мире. Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста. Политики критиковали сожжение Корана, но также непреклонно защищали право на свободу выражения мнений.



Турция назвала это “отвратительным актом”. Иран "провокационным", а Кувейт заявил, что это "опасный провокационный шаг". Это спровоцировало протесты в Иране - протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде.

Совет ООН по правам человека проведет неотложное заседание для рассмотрения этого вопроса.

.