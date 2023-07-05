После избиения женщины в Ужгороде работника ТЦК увольняют из рядов ВСУ - Минобороны

КИЕВ. 5 июля. УНН. После избиения женщины в Ужгороде подозреваемого работника ТЦК увольняют из рядов Вооруженных сил Украины, сообщил в среду первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет УНН.

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"Накануне в публичном пространстве появилась информация о позорном поведении старшего офицера Закарпатского ТЦК и СП и нанесении им телесных повреждений гражданке Украины. На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного преступления, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", - написал Павлюк в Telegram.

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Заместитель министра отметил, что в дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, который опозорил свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд. "Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", - отметил он.

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Правоохранители расследуют дело о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦК в Ужгороде.

По данным полиции, сотруднику ТЦК, который в состоянии опьянения нанес телесные повреждения жене военнослужащего, сообщили о подозрении. По заключению судебно-медицинского эксперта, злоумышленник нанес потерпевшей легкие телесные повреждения. Расследование ведется по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.