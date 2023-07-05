Из-за потерь оккупантов россияне комплектуют подразделения бывшими заключенными - Луганская ОВА

КИЕВ. 5 июля. УНН. Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки возле поселков Новоселовское, Нововодяное и Дибровы Луганской области. Из-за существенных потерь армия рф заставляет комплектовать воинские подразделения бывшими заключенными. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

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По его словам, за прошедшие сутки враг пытался наступать южнее Новоселовского. При поддержке авиации предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций западнее Нововодяного и южнее Дибровы, но успеха не имел.

Украинские воины мужественно держат оборону, отбили все атаки россиян, отметил Лысогор.

Под артиллерийский огонь со стороны оккупантов в очередной раз попали Невское и Белогоровка.

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«Из-за потерь в живой силе руководство армии рф заставляет комплектовать подразделения бывшими заключенными. Однако командование 20-й гвардейской общевойсковой армии оккупационных войск, которая базируется на Луганщине, пытается отказаться от предложения сверху из-за низкого уровня военной подготовки этих зэков, повышенных рисков дезертирства и проявления неповиновения, что наблюдается в рядах других формирований врага», - написал Лысогор в Telegram.

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