Грузинская авиакомпания поможет россиянам добраться до Ниццы

КИЕВ. 5 июля. УНН. Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая находится под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси, пишет Apsy, сообщает УНН.

Детали

Транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля, сообщает издание ссылаясь на сайт перевозчика. Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость билетов на этот рейс по средам стартует от 535 долларов и от 633 долларов на рейсы по субботам. В общем путь из москвы в Ниццу будет занимать 8 с половиной часов.

Дополнение

Отмечается, что накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между москвой и Тбилиси. Теперь ежедневно курсирует 11 самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции в отношении 190 физических лиц и 290 компаний, в том числе Georgian Airways и Тамаза Гаиашвили. Санкции против Georgian Airways в Тбилиси назвали "политически обусловленным недружественным решением".

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