россияне утром снова обстреляли приграничье в Сумской области

КИЕВ. 5 июля. УНН. российские оккупанты 5 раз ночью и утром среды обстреляли приграничные районы Сумской области. Предварительно без жертв и разрушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

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«Ночью и утром врагом осуществлено 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Миропольская громады. В Белопольской громаде россияне били из минометов (10 взрывов) и гранатометов (10 взрывов). В Миропольской громаде был минометный обстрел (2 взрыва). Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов)», - говорится в сообщении.

Дополнение

По предварительной информации, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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