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Харьковскую область утром снова обстрелял враг, есть раненая

Харьковскую область утром снова обстрелял враг, есть раненая

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские войска сегодня утром снова обстреляли Харьковскую область, произошел пожар, ранена женщина, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"Около 04:30 5 июля в результате обстрела приграничного села Казачья Лопань Дергачевской громады оккупационными войсками рф горел частный дом на площади 60 кв. м. Во время атаки пострадала 48-летняя женщина", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Детали

Как сообщается, раненая госпитализирована в больницу.

Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним

Из минометов и артиллерии в течение минувших суток оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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