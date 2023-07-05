Донецкая область: российские войска убили еще одного человека

КИЕВ. 5 июля. УНН. Один человек погиб в результате вражеского обстрела Кураховской громады Донецкой области. Повреждены дома. Об этом в среду сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

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«В Кураховской громаде 1 человек погиб в Дальнем, повреждены 3 дома», - написал Кириленко.

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Также по его словам, в ночь на среду россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — поврежден дом.

На Волновахском направлении утром россияне обстреляли Максимовку из Градов — без жертв.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской громады. Накануне россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку. Под обстрелы также попали Анновка и Веселый Гай.

На Горловском направлении повреждены дом в Константиновке и трансформатор в Северном Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома. Под огнем были Васюковка, Раздоловка и Федоровка Соледарской громады.

На Лисичанском направлении разрушены 4 дома в Переездном и повреждены 2 дома в Звановке. Зафиксировано 15 обстрелов Лиманской громады.

Дополнение

Российские войска за 4 июля ранили еще двух жителей Донецкой области.