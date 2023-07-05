Новости: Война
5 июля 2023, 10:25 • Юлия Шрамко • 70590
В трех областях Украины ночью сбили три "шахеды"
КИЕВ. 5 июля. УНН. В восточных областях Украины в ночь на 5 июля сбили три вражеских ударных дрона типа Shahed, сообщили в свток", пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 01:30 5 июля подразделениями ВК "Восток" уничтожено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении командования в Facebook.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 700 человек, 4062 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram