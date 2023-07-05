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Воздушные Силы предупреждают о вероятных пусках крылатых ракет

Воздушные Силы предупреждают о вероятных пусках крылатых ракет

КИЕВ. 5 июля. УНН. Воздушные Силы Украины сообщают о вероятных пусках крылатых ракет бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря. В случае подтверждения информации ожидается объявление воздушной тревоги в 10:50 в южных и восточных областях Украины, передает УНН

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"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря. Если пуски реальны, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10.50", - говорится в сообщении.

"Ожидаем у границ Украины 10:40 - 11:10", - добавил телеграм-канал воздушных тревог.

Сейчас в 10:25 воздушная тревога прозвучала в Полтавской и Сумской областях.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: ракета, тревога
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