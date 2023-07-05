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российский олигарх Фридман в суде пожаловался, что санкции "разрушили его жизнь"

российский олигарх Фридман в суде пожаловался, что санкции "разрушили его жизнь"

КИЕВ. 5 июля. УНН. Европейский суд общей юрисдикции начал рассматривать иск российского бизнесмена Михаила Фридмана, поданный в Совет Евросоюза из-за санкций, которые были введены против него после полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что на слушании в суде один из адвокатов Фридмана Тьерри Марембер заявил, что из-за санкций Евросоюза жизнь миллиардера «разрушена».

"Это очень негативно влияет на его жизнь, и это ни на чем не основывается", - сказал адвокат Тьерри Марембер, назвав доказательства ЕС "не заслуживающими доверия" и "содержащими много пустых слов".

Также адвокаты отвергли обвинения в том, что Фридман является союзником российского президента Владимира Путина, который поддержал и получил выгоду от агрессии в Украине.

Дополнение

Михаил Фридман является одним из самых известных российских бизнесменов, заработавшим миллиарды в банковской, нефтяной и розничной торговле. После того, как он и его партнеры присвоили 14 миллиардов долларов от продажи нефтяной компании контролируемой государством "Роснефти" в 2013 году, он переехал в Великобританию, чтобы основать фирму прямых инвестиций, которая инвестирует в бизнес по всему миру.

ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала вторжения в феврале прошлого года, заморозив его активы.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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