В 14 раз больше: игорный бизнес после отмены льгот нарастил отчисления в бюджет - нардеп

КИЕВ. 5 июля. УНН. Игорный бизнес после отмены налоговых льгот и борьбы со схемами за шесть месяцев этого года принес в государственный бюджет в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года - 2,94 млрд грн налогов. Такую статистику в среду привел народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Игорный бизнес и налоги. Результат за 6 месяцев 2023-го такой: уже 2,94 млрд грн налогов. То есть в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022-го", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Он отметил, что за первое полугодие 2022 года игорный бизнес принес в бюджет лишь 209 млн грн. По его словам, "большинство операторов сидели на льготе «2%» и/или занимались мискодингом", а наращивание отчислений в бюджет произошло после того, как эту льготу законом забрали и занялись схемами по уклонению от налогов через мискодинг.

"За июнь собрано 562 млн грн", - добавил нардеп.

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Железняк также рассказал о поступлениях в бюджет за год после отмены льгот на растаможку автомобилей. "Прошел год, можем проверить уже результат за год (01.07.2022-01.07.23), завезено с растаможкой было: 255 798 транспортных средств. Поступления в Бюджет от ввоза транспортных средств: 35,32 млрд грн", - указал он.