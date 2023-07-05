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Называла захваченные территории Украины "освобожденными": сообщено о подозрении судье в Черкасской области

Называла захваченные территории Украины "освобожденными": сообщено о подозрении судье в Черкасской области

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Судье местного суда в Черкасской области сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Сейчас она находится под процессуальным руководством. Сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, судья одного из судей Запорожской области после полномасштабного вооруженного вторжения рф переехала с временно оккупированной врагом территории в Черкасскую область. Остаться на подконтрольной Украине территории она хотела только с целью получения пожизненного денежного содержания после выхода в отставку. По следственным данным, она оправдывала агрессию рф и использовала российские нарративы о конфликте в Украине для убеждения собеседников.

Судья называла оккупированные территории "освобожденными" и признавала Крым частью рф. Также женщина опровергала факты российского вторжения и убеждала, что украинские военные обстреливают собственное население. Кроме того, после начала полномасштабного вторжения подозреваемая неоднократно посещала временно оккупированный Крым и встречала там Новый год.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

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Источник: УНН
Теги: суд, Офис Генпрокурора, судьи
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