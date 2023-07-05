Оккупанты ночью атаковали Харьковщину дроном, поврежден жилой дом - прокуратура

КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли по Харьковской области, по предварительным данным, удар беспилотником, который попал на территорию частного домовладения, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 5 июля около 1:30 осуществлен обстрел села Новоукраинка Богодуховского района. По предварительным данным, враг нанес удар БПЛА, который попал на территорию частного домовладения.

Поврежден жилой дом. В результате удара также обнаружена воронка размером 3х3 м.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним

Ночью 5 июля уничтожены 3 вражеских дрона "Shahed-136": по одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.