Неудачный бунт пригожина не повлиял на ситуацию на фронте - Сырский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что попытка восстания в россии главы пвк «вагнер» евгена пригожина не повлияла на боевые действия на фронте. Для Украины было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой рф, сказал он в интервью ABC News, пишет УНН.

Цитата

«Сами события в россии не повлияли на боевые действия в районе ответственности моей группы войск. Для нас было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самой россии. Но для меня это не имеет значения», - сказал Сырский.

Также он добавил, что история пвк "вагнера" после неудачной попытки мятежа в россии – закрыта.

Напомним

Основатель ЧВК "вагнер" евген пригожин объявил о начале "марша справедливости" 23 июня. На утро следующего дня бойцы пвк "вагнер" заняли военные объекты ростова-на-дону и продолжили движение в сторону москвы.

путин в обращении заявил о попытке мятежа и предательстве. Однако уже вечером 24 июня пригожин заявил, что колонны пвк разворачиваются, не дойдя до москвы. Пресс-служба президента беларуси александра лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта.

Представители американской разведки считают, что евгений пригожин планировал серьезный вызов российскому военному руководству в течение длительного времени, но было непонятно, какой будет конечная цель.