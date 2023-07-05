Шили "брендовую" одежду: для конфискации контрафакта понадобилось 15 грузовиков-фур

КИЕВ. 5 июля. УНН. На Кировоградщине Бюро экономической безопасности Украины разоблачило фабрику по пошиву контрафактной одежды. Общая стоимость изъятой продукции составляет 100 млн грн, для ее вывоза понадобилось 15 грузовиков-фур. Следственные действия продолжаются, пишет УНН.

Детали

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабное производство контрафактной одежды в Кировоградской области. Подделывали торговые марки более 20 известных люксовых брендов одежды и аксессуаров.

Следствие установило группу лиц, которая организовала полный цикл производства подделок. Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали в розницу и оптовыми партиями через мед-сайты, телеграмм-каналы и на рынках по всей территории Украины.

Детективы провели обыски, обнаружили и изъяли около 160 единиц профессионального оборудования, которое использовали для пошива одежды, его брендирования, глажки.

Кроме этого, изъяты поддельные футболки, куртки, брюки, шорты, кепки, рюкзаки, с нанесенным наименованием известных брендов производителей одежды, логотипы и ярлыки. Ориентировочная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 100 млн грн.

Чтобы вывезти 200 тонн изъятой продукции и оборудования понадобилось 15 грузовиков-фур.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

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