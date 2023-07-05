ЗАЭС запитана от резервной линии, ситуация стабильна и радиационный фон в норме - ОВА

КИЕВ. 5 июля. УНН. Запорожская АЭС запитана от резервной линии, наготове генераторы, ситуация стабильная. Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в среду в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

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"По состоянию на сейчас у нас уровень в стационарном пруду-охладителе в норме - 16,5 метра, это достаточно для того, чтобы охлаждать наш пятый реактор. (...) Радиационный фон как возле самой АЭС, так и в 30-50-километровой зоне у нас соответствует норме. (...) Есть резервная электросеть, она сейчас как раз и работает, то есть, угрозы какой-либо нет. Более того, на самой ЗАЭС существуют дизель-генераторы, которые могут работать..." - сказал Малашко.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная", - отметил глава Запорожской ОВА в Telegram.

По его словам, враг непредсказуем, но регион готов к любому развитию событий: спецслужбы провели учения, проверили необходимое оборудование и отработали планы реагирования.

Напомним

С другого берега от ЗАЭС сообщают о штатной работе станции, значительных перемещений оккупантов не фиксируют.

По состоянию на утро 5 июля изменений в радиационном фоне Украины не было зафиксировано.

4 июля в Генштабе предупредили, что на Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны россии.