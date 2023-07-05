После подрыва дамбы в Херсоне запитали подстанцию, на ЗАЭС ситуация стабильная - Минэнерго

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Херсоне после российского подрыва Каховской дамбы и подтопления территорий включили одну из подстанций для восстановления работы канализационной станции, на ЗАЭС ситуация стабильная, генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

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«Энергетикам удалось запитать одну из подстанций Херсона для восстановления работы объекта критической инфраструктуры – городской канализационно-насосной станции», - говорится в сообщении.



Детали



В городе остаются отключенными 13 тысяч потребителей, 100 трансформаторных подстанций и 9 воздушных линий электропередачи.

Подавляющее большинство отключенных потребителей - в микрорайоне города «Остров». Работы продвигаются медленно из-за обстрелов города и значительного затопления электроэнергетического оборудования, отметили в Минэнерго.



Генерация



Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. На 4 дня раньше завершился ремонт на одном из блоков АЭС. Добавлено 1000 МВт мощности в энергосистему.

В ведомстве отмечают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.



Ситуация на Запорожской АЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,56 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Прифронтовые области

Из-за обстрелов без света осталась часть потребителей в Харьковской и Херсонской областях. На Херсонщине оккупанты повредили складские здания на производственно-технической базе Оператора ГТС Украины.

В Донецкой области обесточивались 13 населенных пунктов. Сейчас большинство потребителей запитано.

Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть абонентов в Черниговской, Сумской, Запорожской областях.

Ситуация в регионах

Из-за непогоды обесточивались потребители в Ровенской области, сейчас все запитаны.

Кроме того, из-за технологических нарушений без света осталась часть потребителей в Днепропетровской области, ведутся восстановительные работы.



Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 121 МВт*ч. Экспорт отсутствует.