Си Цзиньпин лично предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине - FT

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин во время визита в москву лично предостерег российского диктатора владимира путина от использования ядерного оружия в Украине, со ссылкой на западных и китайских официальных лиц в среду сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег владимира путина от применения ядерного оружия в Украине, что указывает на то, что Пекин имеет опасения по поводу войны россии, хотя и предлагает москве молчаливую поддержку", - пишет издание.

Источники добавили, что личное послание было сделано во время государственного визита главы Китая в москву в марте, одной из первых поездок Си за пределы Китая после многих лет изоляции в рамках китайской политики "нулевого COVID".

С тех пор китайские официальные лица, как сообщается, в частном порядке приписывают себе заслугу в том, что они убедили российского президента отказаться от своих завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины, говорят источники.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой. Как отмечает издание, полномасштабное вторжение россии в Украину в 2022 году поставило москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.

Китай последовательно выступал против применения ядерного оружия в Украине в своих публичных заявлениях. "Но многие сторонники Киева сомневаются в приверженности Пекина к такому сдерживанию, учитывая «безграничное» партнерство Си с путиным и «мирный план», который во многом пересекается с тезисами россии", - указывает издание.

"Предупреждение Си, однако, дало им надежду на то, что Китай поддерживает свою публичную риторику за закрытыми дверями - и потенциально угрожает последствиями для их отношений, что было бы достаточно, чтобы остановить путина от применения ядерного оружия", - пишет издание.

"Китайцы приписывают себе заслугу в отправке сообщения на всех уровнях", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

"Бывший чиновник подтвердил, что Си лично сказал путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в его позиционный документ по миру в Украине", - пишет издание.

По словам официальных лиц, осуждение применения ядерного оружия в их совместном коммюнике почти наверняка было добавлено по требованию Китая. Если бы россия применила ядерное оружие в Украине, "все это было бы минусом для Китая", сказал один чиновник.

Китай воздерживается от критики россии за вторжение и обвиняет Запад в разжигании конфликта путем поставок оружия Украине. Но война грозит свести на нет усилия Китая вбить клин между Европой и США, по словам старшего советника правительства Китая.

Напомним

В апреле глава Китая Си Цзиньпин призвал все страны придерживаться международных соглашений о нераспространении ядерного оружия.