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Пенсионный фонд объяснил, как оформить жилищную субсидию онлайн

Пенсионный фонд объяснил, как оформить жилищную субсидию онлайн

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Пенсионный фонд Украины опубликовал пошаговую инструкцию действий для оформления жилищной субсидии online через личный кабинет на веб-портале электронных услуг, передает УНН.

Детали

Алгоритм действий для оформления жилищной субсидии online выглядит так:

  1.  Заходим на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нажимаем кнопку “Вход”.
  2. Авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль.
  3. В личном кабинете заходим в раздел “Коммуникации с ПФУ” и выбираем пункт меню “Заявление на жилищную субсидию или льготу”.
  4. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку “Продолжить”.
  5.  В открывшемся окне выбираем опцию “Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии”.
  6. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии).
  7. Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.
  8. Указываем адрес регистрации/фактического проживания.
  9. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи и лиц из состава домохозяйства.
  10. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация).
  11. Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку “Добавить файл”.
  12. Нажимаем кнопку “Сформировать заявление”, размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу.
  13. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и отправляем в Пенсионный фонд.
  14. С результатом относительно принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе “Мои обращения” – “Статус обращения”.

Дополнения

За словами председателя правления Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса, в  Украине перерасчет субсидий осуществляется в автоматическом режиме, повышение тарифов на электроэнергию на это не повлияет. 

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Источник: УНН
Теги: субсидии, Пенсионный фонд, онлайн
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