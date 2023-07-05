Пенсионный фонд объяснил, как оформить жилищную субсидию онлайн

КИЕВ. 5 июля. УНН. Пенсионный фонд Украины опубликовал пошаговую инструкцию действий для оформления жилищной субсидии online через личный кабинет на веб-портале электронных услуг, передает УНН.

Детали

Алгоритм действий для оформления жилищной субсидии online выглядит так:

Заходим на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нажимаем кнопку “Вход”. Авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль. В личном кабинете заходим в раздел “Коммуникации с ПФУ” и выбираем пункт меню “Заявление на жилищную субсидию или льготу”. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку “Продолжить”. В открывшемся окне выбираем опцию “Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии”. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии). Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство. Указываем адрес регистрации/фактического проживания. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи и лиц из состава домохозяйства. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация). Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку “Добавить файл”. Нажимаем кнопку “Сформировать заявление”, размещенную в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и отправляем в Пенсионный фонд. С результатом относительно принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе “Мои обращения” – “Статус обращения”.

Дополнения

За словами председателя правления Пенсионного фонда Украины Евгения Капинуса, в Украине перерасчет субсидий осуществляется в автоматическом режиме, повышение тарифов на электроэнергию на это не повлияет.

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