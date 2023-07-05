армия рф целенаправленно атакует западную технику - Тарнавский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Для российского войска приоритетным является уничтожение как можно больше западной техники. Россияне специально целятся именно в нее, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью ABC News, пишет УНН.

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«россияне целенаправленно атакуют западную технику. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет», - заявил генерал.

Детали

Он поблагодарил Соединенные Штаты за военную поддержку, сказав, что бронетехника, предоставленная Западом, имеет значение на поле боя.

Что касается войск на юге, по словам Тарнавского, то украинские войска сталкиваются с «большими минными полями» на оккупированной россией территории.

"Это жесткое противостояние с противником, который использует минные поля, противотанковые средства. Они ведут широкомасштабные действия с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары", - сказал он.

Дополнение

4 июня Тарнавский сообщил, что Силы обороны имеют продвижение на Таврическом направлении, российские войска выбиты с ряда позиций.